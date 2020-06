Tottenham de Mourinho com um caso positivo de Covid-19

O Tottenham anunciou, esta quarta-feira, que tem um elemento no clube infetado com a Covid-19, depois de mais uma ronda de testes de rastreio no emblema londrino.

No entanto, os "spurs" não anunciam a identidade do infetado, que pode ser jogador, ou um elemento da equipa técnica ou da estrutura do clube.

O infetado está "assintomático e ficará em isolamento durante sete dias, de acordo com o protocolo da Premier League, antes de ser novamente testado".

O clube continuará a treinar normalmente, de acordo com as regras impostas pela liga e pelo governo inglês.

O Reino Unido é o quinto país do mundo com mais casos de Covid-19, com cerca de 233 mil infetados e mais de 39 mil óbitos devido à pandemia.