Jorge Jesus fica mais um ano no Flamengo

Jorge Jesus fica mais uma temporada no Brasil aos comandos do Flamengo. A notícia está a ser divulgada pela imprensa local.

Numa publicação partilhada nas redes sociais, o técnico garantiu que as “relações de amizade com todos jogadores, estrutura do clube e Nação Rubro-Negra foram determinantes para tocar meu coração e falaram mais alto em minha decisão.Obrigado a todos pelo carinho, pelo reconhecimento e apoio ao nosso trabalho.”



Também é possível ver-se uma fotografia de Jorge Jesus e a frase “Digam à nação que fico!”.



A “Globoesporte” adianta que o técnico luso, de 65 anos, irá ganhar perto de quatro milhões de euros por ano. Este contrato vai ainda permitir que saia do clube brasileiro antes de terminar o contrato, "mediante ofertas de clubes europeus pré-determinados".

Durante o último ano, Jesus venceu o campeonato brasileiro, a Supertaça brasileira, a Taça dos Libertadores e a Supertaça sul-americana.



Num total de 51 jogos, o treinador português registou 38 triunfos, nove empates e quatro derrotas, com 118 golos marcados e 45 sofridos.