Rio defende manutenção de apoios a empresas fechadas ou com quebras de procura

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu esta quarta-feira que as empresas que estão fechadas devido à pandemia de covid-19 ou que registem quebras de procura devem continuar a receber apoios do Estado em termos semelhantes aos atuais.



Questionado sobre as afirmações da ministra do Trabalho, que na terça-feira avançou que o apoio às empresas em "lay-off" que retomarem a atividade será diferenciado em função da quebra de faturação com vista a direcionar as ajudas públicas "a quem mais precisa", Rio escusou-se a comentar diretamente as palavras de Ana Mendes Godinho.

"O que eu entendo é o que é obvio e sensato: as empresas que têm de continuar fechadas, ou porque não têm mercado ou por razões sanitárias, têm de continuar a receber o 'lay-off' nos termos em que agora recebem", apontou, durante a conferência de imprensa de apresentação do programa de recuperação económica do PSD.

Para as restantes, que também só necessitem de recorrer a uma parte dos trabalhadores "dada a exiguidade do mercado" e da quebra da procura dos seus produtos neste momento, o líder do PSD defendeu igualmente uma continuidade nos apoios do Estado.

"Essas empresas têm naturalmente de ter apoio também, se não fecham", afirmou, apontando um "prolongamento da situação que se vive desde março".