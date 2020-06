Governo promete linha para converter alojamento local em arrendamento acessível

O primeiro-ministro promete criar uma linha para converter o alojamento local em arrendamento acessível de longa duração.

No debate quinzenal com os deputados, António Costa disse que a crise criou um quadro favorável para a execução daquilo que é uma prioridade para o Governo: “A generalização do arrendamento acessível para os jovens, com contratos estáveis”.

E para isso vamos ter uma linha direcionada especificamente à reconversão de habitações afetas a alojamento local para a sua reconversão para arrendamento acessível de longa duração, por forma a aumentar o número de fogos disponíveis no mercado de arrendamento”, disse ainda António Costa.

O Governo espera, com esta medida, “tornar a habitação mais acessível e criar melhores condições para a autonomia jovem.”

“É este o esforço que temos de fazer, desde já na fase de estabilização para que depois na recuperação possamos contar com a energia, a capacidade, a qualidade, a qualificação destas novas gerações, porque se não o país terá muito mais dificuldades em recuperar”, concluiu António Costa, durante o debate quinzenal.



Esta linha deverá constar do programa de estabilização económica e social que será aprovada em Conselho de Ministros.