Para Bruno Lage, paragem não teve qualquer vantagem competitiva

Bruno Lage acredita que a paragem do campeonato devido à pandemia da Covid-19 não trouxe qualquer vantagem profissional para si ou para o Benfica. O técnico, em conferência de imprensa, recorda o impacto que a pandemia trouxe na vida das pessoas e as mortes que causou em todo o mundo.

"A paragem não pode ser benéfica em nenhum aspeto. Deu para os jogadores estarem disponível, mas não tiro partido nenhum em termos profissionais. A nível pessoal, pude estar diariamente com o meu filho durante dois meses, é o único positivo que tiro. Mas olhar para o país ao lado, ver tantas pessoas a morrer e a não conseguir controlar, não pode ser benéfico para nada", diz.

O técnico das águias admite que a equipa estava num mau momento de forma antes da paragem, mas estava pronta para recuperar no jogo frente ao Tondela, antes da paragem.

"As séries boas ou más começam em certa altura e temos sempre de dar resposta. Tivemos tempo na altura para preparar e voltar a apresentar um jogo muito bom. No último treino que fizemos, fiquei com a ideia que a equipa estava pronta. Temos de fazer uma reentrada muito forte, em função do nosso potencial e do nosso trabalho", diz.

O que Lage sentiu mais falta durante os dois meses sem competir foi poder realizar treinos com a equipa.

"Vejo-me como um treinador de treino. O que senti mais falta foi esse trabalho diário com os jogadores, não pode estar em contacto físico com os jogadores foi o que mais senti falta", disse.

Conversa com adepto motiva para jogos à porta fechada

Lage entende que os jogos tenham de ser retomados sem adeptos nas bancadas, e recorda uma conversa recente com um adepto para se motivar para as partidas sem a força dos adeptos.

"Esta é a resposta e o passo que tem de ser dado. Os adeptos não estão, mas estão a ver jogar. Cruzei-me com um adepto recentemente, que me disse que não estão lá fisicamente, mas estão de coração. A conversa deixou-me com muito mais energia, e é isso que passo aos jogadores. A equipa tem de sentir isso e é uma grande iniciativa os adeptos poderem contribuir com os cachecóis", diz.

Lage apoia cinco substituições

A introdução de cinco substituições e aumentar o número de suplentes tem estado na ordem do dia, e Lage acredita que poderá trazer vantagens para as equipas.

"Eu concordo muito. Se as equipas mais fortes têm mais recursos para refrescar? Pode ser, mas há sempre pontos a favor e contra. Antes, nem substituições se podiam fazer, agora são três. Pode-se dar mais minutos a jogador, aumentar sentimento de pertença. Eu concordo com as cinco substituições em três paragens, era o que eu faria. Dá para ter mais gente no banco, mais pessoas a participar e poder mexer mais na equipa", diz.

O Benfica regressa à competição na quinta-feira, em casa, no Estádio da Luz, contra o Tondela, às 19h15, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.