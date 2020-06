David Tavares continua infetado com a Covid-19

Veja também:

David Tavares continua afastado dos trabalhos da equipa principal do Benfica por continuar a testar positivo à Covid-19.

O Benfica anunciou que o médio de 21 anos estava infetado a 10 de maio, e praticamente um mês depois continua a testar positivo e está afastado das opções para o jogo do regresso ao campeonato, frente ao Tondela.

Na altura, os encarnados esclareceram que o jogador estava "bem, assintomático, e a cumprir isolamento nas condições contempladas no plano de contingência predefinido, seguindo as normas da DGS e contando com o total apoio do clube”.

David Tavares soma dois jogos pela equipa principal esta temporada, os dois como suplente utilizado, frente ao Leipzig na Liga dos Campeões, e na Taça da Liga, contra o Vitória de Setúbal.



Bruno Lage tem o resto do plantel à disposição. Para o jogo inicialmente agendado para 14 de março, Zlobin, André Almeida, Jardel, Gabriel e Seferovic estavam lesionados e não poderiam ir a jogo.