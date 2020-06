Regresso da Liga é encarado pelo Sporting "com grande otimismo e importância"

"A nível económico e desportivo o regresso da I Liga é encarado pelo Sporting CP com grande otimismo e revestido de extrema importância, nunca esquecendo que esta “nova normalidade” requer adaptação e cuidados especiais, de forma a salvaguardar, sempre, a saúde dos nossos atletas, colaboradores, sócios e adeptos", diz, nnuma mensagem transmitida no site da Liga de Clubes.

Frederico Varandas, presidente do Sporting, garante que o clube leonino encara o regresso do campeonato com "otimismo e importância" para a sobrevivência financeira dos clubes.

"Todas as associações desportivas foram, nestes últimos meses, obrigadas a readaptar-se e a lidar com as consequências da pandemia de Covid-19 que se fizeram sentir na sociedade em geral e na indústria do futebol em particular", afirma.

Varandas termina a curta mensagem a garantir uma equipa preparada para competir, e apela aos apoiantes que cumpram com as regras de segurança impostas pela DGS.

"O Sporting compromete-se a entrar em campo demonstrando o seu esforço, dedicação e devoção, características que sempre fizeram parte do seu ADN e assume-se preparado para as vitórias. Contamos com o apoio dos nossos Sócios e adeptos e apelamos a que a “Família Sportinguista” tenha em conta toda as indicações e normas definidas pelas entidades de saúde pública, salvaguardando e bem-estar e saúde pública", termina.

O Sporting regressa à competição na quinta-feira, em Guimarães, contra o Vitória Sport Club, às 21h15, um jogo com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.