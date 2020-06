​Balão de ensaio para as claques

O líder da claque Super Dragões, Fernando Madureira, expressou-se ontem, de forma inequívoca, sobre a presença de elementos do seu grupo, no jogo que o Futebol Clube do Porto irá disputar amanhã, a partir das 21h15, no estádio do Famalicão, assinalando o regresso das duas equipas ao campeonato da primeira Liga, na realização da jornada número 25.



Madureira quis deixar a garantia de que serão respeitadas todas as normas estabelecidas pela Direcção-Geral da Saúde, que passam, entre outras coisas, por manter o distanciamento social que contribua para evitar contactos físicos, e assim fugir a possíveis focos de infeção.

Convirá recordar que no seu primeiro comunicado, emitido já há algum tempo, a comissão de acompanhamento dos jogos de futebol, nomeada pelo Governo, recomendava que durante os jogos, e no exterior dos estádios, não deveria vir a ser permitida a presença de um número superior a dez adeptos.

Entretanto, essa recomendação parece ter caído, e o leque está agora mais alargado, o que não deverá trazer mal ao mundo se houver respeito pelas regras e, sobretudo, pela saúde de cada um e de todos.

O que vai acontecer amanhã na cidade de Famalicão ficará também como um sinal para os jogos e jornadas seguintes, sendo obrigatório que a presença dos dragões neste jogo de regresso da equipa que apoiam se traduza num comportamento sem mácula, que não venha a comprometer a continuidade e o cumprimento integral da Liga.

O mesmo se exige a outras claques, -a todas as claques-, que irão igualmente marcar presença nos desafios seguintes.

Todos terão de compreender que as circunstâncias se alteraram em função de uma pandemia que ninguém desejou, e que, por via disso, nada poderá ser como era antes de 8 de Março.