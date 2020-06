Sem "politiquices", Sérgio Conceição quer provar em campo que o FC Porto é a melhor equipa

Provar em campo, e até ao fim, que o FC Porto é a melhor equipa é o que pretende Sérgio Conceição. O treinador, de regresso à sala de imprensa do Olival quase três meses depois, garante que pela sua cabeça nunca passou a possibilidade da Primeira Liga não ser retomada. "Nós nunca parámos. Não fomos de férias, estivemos sempre a trabalhar. Isso demonstra a vontade e a esperança que tínhamos de que o campeonato fosse retomado. Queremos mostrar em campo que somos a melhor equipa e queremos provar, no final, que somos a melhor equipa", deseja. O FC Porto está na liderança do campeonato, com um ponto de vantagem sobre o Benfica, e se a competição não fosse retomada estava lançada a discussão sobre como iria ser definida a classificação final, e se seria atribuído título. Em declarações à Benfica TV, Luís Filipe Vieira disse que havia quem não quisesse a retoma do futebol. Sem responder diretamente ao presidente do Benfica, o treinador do Porto reforçou que os dragões sempre defenderam o regresso da competição. Futebol como exemplo. Crítica a "exageros" Sérgio Conceição destaca "o ambiente limpo" em que os jogos das últimas dez jornadas vão acontecer para falar do futebol como um exemplo positivo. No entanto, alerta para que as exigências não sejam levadas a um exagero que transformem o futebol "num exemplo para tudo".

"Vamos jogar dentro de um ambiente limpo, porque somos supercontrolados. As pessoas [envolvidas num jogo de futebol] estão todas supercontroladas e criaram-se condições para acabarmos o campeonato. O que espero é que não se entre num exagero e que se faça do futebol um exemplo para tudo, mas um exemplo positivo", reclama. Nas próximas oito semanas, jogadores, técnicos e "staff" das equipas terão de cumprir um protocolo sanitário rigoroso, que condiciona, inclusivamente, o contacto com familiares. Haverá testes à Covid-19 24 horas antes de cada jogo e um outro, suplementar, sempre que houver um intervalo superior a cinco dias entre os jogos. Sérgio Conceição concorda com muitas das determinações, mas reforça apelo para que não se caia "no exagero em relação a medidas preventivas que têm de se respeitar para realizar um jogo de futebol". Sem politiquices Numa conversa mantida com o humorista Pedro Neves, no Instagram, na semana passada, Sérgio Conceição falou de "alguma politiquice" associada à retoma da Primeira Liga. O treinador prometeu desenvolver o tema no primeiro encontro com os jornalistas, precisamente este em que lançou o jogo com o Famalicão. Não foi, no entanto, expansivo ao ponto de clarificar, em concreto, ao que se referia. Por exemplo, sobre as cinco substituições por jogo para cada equipa, regra que deverá ser implementada a partir da jornada 26, depois dos clubes reunirem em Assembleia Geral, Sérgio diz ser "a favor de tudo aquilo que permita ao futebol ter espetáculo durante mais tempo". Questionou o "timing" da alteração ao Regulamento de Competições, mas não foi mais longe do que isso, justificando não querer entrar em "politiquices".