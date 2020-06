Vale do Rossim, um paraíso com acessos de bradar aos céus

O presidente do Turismo do Centro alertou, recentemente, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para a necessidade de reparar, urgentemente, as estradas de acesso às praias fluviais mais procuradas no Centro do país, salientando o caso do Vale do Rossim, em pleno Parque Natural da Serra da Estrela.

O ICNF garante que vai ser assinando, dentro de poucos dias, o protocolo da sua requalificação. Entretanto, comerciantes e banhistas tecem críticas aos sucessivos anos com maus acessos. O autarca local lamenta que tenha de ser o município a fazer obras numa estrada que é do Estado.

Recordando que a época balnear começa já no dia 6 de junho, por decisão do Governo, o presidente do Turismo do Centro, Pedro Machado, criticou os acessos à barragem/lagoa do Vale do Rossim. Uma praia fluvial cuja água conquistou, em 2019 e novamente este ano, a “Qualidade de Ouro” atribuída pela Quercus. No entanto, os acessos, que levam os visitantes ao que o próprio presidente da Turismo do Centro designou de “pequeno paraíso”, estão cada vez mais degradados.

Logo ao primeiro cruzamento para o Vale do Rossim, na estrada N232, a sinalética denuncia o abandono a que o espaço tem estado votado, letras quase apagadas ou reescritas à mão. Entre buracos mal tapados com gravilha e outros mais fundos sem vestígio de alcatrão, a via já foi diversas vezes satirizada por internautas da região, como num vídeo em que a estrada é usada como horta comunitária.