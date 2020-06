UTAD testa alunos de enfermagem que regressam à prática clínica

Veja também:

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai promover a realização de testes à Covid-19 a 92 estudantes do 4.º ano da licenciatura em enfermagem.

De acordo com Maria João Monteiro, presidente da Escola Superior de Saúde Superior da UTAD, a realização de testes contempla os “estudantes que se preparam para retomar as atividades, para que possam exercer prática clínica com segurança para si e para os utentes do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD)”.

“Com a suspensão das aulas presenciais, foram também suspensas as atividades no âmbito da unidade curricular ensino clínico de integração à vida profissional destes estudantes, essenciais para que possam terminar o curso de licenciatura em enfermagem”, explica a academia em comunicado.

A recolha de análises será feita esta terça-feira, na Escola Superior de Saúde, situada no campus da UTAD, entre as 9h00 e as 12h00 por enfermeiras do ACES Douro I – Marão e Douro Norte.

Já as análises serão realizadas no Centro de Testagem Covid-19 da UTAD, um centro que está validado pelo Instituto Nacional Ricardo Jorge.

Segundo a academia transmontana, o centro integra uma equipa de 11 docentes, investigadores e estudantes de mestrado e doutoramento, em regime voluntário. Em cerca de um mês de funcionamento já realizou cerca de dois mil testes.