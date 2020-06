Praia fluvial de Monsaraz abre com mais “segurança e conforto”

Este ano, os veraneantes não vão poder contar com a piscina flutuante, mas podem usufruir das infraestruturas do Centro Náutico de Monsaraz, nomeadamente “um bar/restaurante, parque infantil, zona de merendas, ancoradouro e rampa para acesso dos barcos à água.”

Por outro lado, vai estar a funcionar uma espécie de sistema de controlo, com “bandeiras verdes, amarelas e vermelhas que vão indicar a ocupação da praia”, para além de “uma zona de isolamento”, tudo para dar cumprimento “às regras de segurança definidas pelo Ministério do Ambiente e pela Direção-Geral da Saúde”, indica o município.

Desde 2017, ano em que foi inaugurada, a praia fluvial de Monsaraz recebe a bandeira azul da Europa. No ano passado recebeu o primeiro prémio da Praia + Acessível, no âmbito do programa “Praia Acessível – Praia para Todos”.

Este ultimo é um galardão conferido, desde 2005, pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, pela Agência Portuguesa do Ambiente e pelo Turismo de Portugal às zonas balneares que se destacam “pelas condições de acessibilidade, segurança, autonomia, conforto e independência que proporcionam às pessoas com mobilidade condicionada.”

Contas feitas, a praia de Monsaraz vai ostentar, mais uma vez, a bandeira azul, a bandeira de Praia Acessível e a classificação de Praia Saudável por ter as devidas normas de segurança e de qualidade do ambiente.

Com 150 metros de extensão, a praia dispõe também de “uma torre de vigilância e posto para os nadadores salvadores, posto médico com desfibrilhador automático externo”, além de “duches públicos, cadeiras anfíbias, rampas de acesso à água para utilizadores com dificuldades de mobilidade e estacionamento para 500 lugares”, incluindo para veículos de pessoas com mobilidade reduzida.