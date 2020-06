Pedidos de comida triplicam em Loures e há quem vá busca-la da Amadora a Lisboa

Neste momento, o apoio alimentar no concelho da Amadora chega através de várias instituições, como o Moinho da Juventude, a paróquia de Alfragide, a CooperActiva e a Academia do Johnson.

A viver uma mudança de paradigma, as duas Refood da Amadora encontram-se fechadas. Fundada em Portugal pelo Hunter Halder, a Refood assume a missão do combate ao desperdício alimentar. Os donativos aos 7.000 beneficiários vinham sobretudo da restauração e de cantinas, um paradigma profundamente alterado durante a pandemia.

Ao todo, as Refood da Amadora e Falagueira apoiam 210 pessoas. Desde meados de março, além de terem perdido grande parte dos voluntários, deixaram de poder contar com o excedente de alimentos dos restaurantes e cantinas.

Carla explica que a Refood continua com a missão do combate ao desperdício alimentar, mas noutra perspectiva. "Havendo desperdício de comida, nós recolhemos. Mas a partir de agora esperamos contar com os desperdícios dos grandes supermercados e das frutarias e comercio local".

Carla reconhece que a reabertura da instituição vai depender da forma como a sociedade se adaptar a viver em pandemia. "Enquanto se mantiverem as escolas fechadas e as pessoas em teletrabalho, as cantinas não vão estar a funcionar e teremos seguramente muito menos refeições, mas assim que começar a haver oferta de refeições, gostaríamos de regressar."

Quando questionada sobre a forma como a população em geral pode contribuir para a procura de alimentos, Carla diz que "o mais importante é as pessoas contribuírem para o Banco Alimentar".

"É a instituição mãe que está a tentar dar resposta a todo um país que está em situação muito difícil", sustenta. "Outra possibilidade é cada um contribuir com as paróquias e entidades locais que estão a dar apoio neste momento."

Segundo a presidente da Federação de Bancos Alimentares, são mais de 430 mil as pessoas apoiadas pela instituição neste momento. Perto de 58 mil chegaram com o confinamento imposto pelo novo coronavírus.

“Já recebemos mais de 15.900 pedidos, que correspondem a cerca de 58 mil pessoas, que vêm acrescer àquelas que já recebiam o apoio alimentar”, afirmou Isabel Jonet à Renascença a 21 de maio. As contribuições podem ser feitas através do site do BA.

O concelho da Amadora é o terceiro com mais casos de Covid-19 registados na última semana. Ao todo, 198 pessoas deram positivo no teste do novo coronavírus.