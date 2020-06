Mulher colhida por comboio na Linha de Sintra

Uma mulher foi colhida mortalmente, nesta terça-feira, por um comboio da Linha de Sintra. Fonte da CP disse à Renascença que a vítima foi colhida à entrada de Braço de Prata, em Lisboa, por um comboio que vinha de Sintra em direção a Alverca.

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, citada pela agência Lusa, a vítima terá entre 60 e 70 anos. O jornal “Correio da Manhã” afirma que a mulher tinha 68 anos.

O acidente provocou sérios condicionamentos na circulação de comboios. Pelas 11h40, a PSP estava a fazer a remoção do corpo e a limpeza da via, tendo a circulação de comboios sido retomada pelas 11h43, ainda com algumas perturbações.

A estação do Braço de Prata também serve a Linha da Azambuja. Os comboios de e para a estação de Santa Apolónia também têm de passar por lá.

Segundo a agência Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa recebeu o alerta às 10h00. Para o local deslocaram-se elementos do INEM, da PSP e do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.





[Notícia atualizada às 12h45 com mais dados e retoma da circulação de comboios]