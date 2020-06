Ministério Público perde recurso. Rui Pinto vai a julgamento por 90 crimes

O Tribunal da Relação de Lisboa recusou o recurso do Ministério Público, que pretendia que Rui Pinto fosse julgado por 147 crimes. O "hacker" e um dos responsáveis pelo Football Leaks vai ser julgado por 90 delitos.

De acordo com o despacho que o jornal Público teve acesso, os juízes do Tribunal da Relação de Lisboa negaram o provimento ao recurso do Ministério Público, sendo que se confirma a reduzção de crimes que tinha sido decidido pela juíza de instrução Cláudia Pina.

Pina tinha deixado cair a acusação de 57 crime de violação de correspondência cujas vítimas não apresentaram queixa.

A decisão do Tribunal da Relação de Lisboa surge depois de ter aceite o pedido de escusa do juiz Paulo Registo, que pediu escusa por terem surgido noitícias de fotografias e publicações a dar conta da sua ligação afetiva ao Benfica.

A juíza Margarida Alves vai presidir o julgamento, que irá decorrer no Tribunal Central Criminal de Lisboa, no Campus da Justiça, sendo que o coletivo de juízes é composto ainda pelas juízas Ana Paula Conceição e Helena Leitão.