​IRS. Reembolsos dentro do prazo, mas expectativas foram defraudadas, dizem contabilistas

A bastonária do Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco, diz que as Finanças não estão atrasadas no pagamento dos reembolsos do IRS, mas reconhece que, face ao que tem acontecido nos últimos anos, a “expectativa acabou por ser defraudada”.



Paula Franco explica que, de acordo com a legislação, o Governo tem até 31 de julho para fazer o pagamento doso devidos reembolsos.

Em declarações à Renascença, Paula Franco admite, ainda que, neste momento, para muitos portugueses “todo o dinheiro pode fazer a diferença”, lembrando que ainda agora venceu mais uma prestação do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).

O comentário surge depois de a Provedora de Justiça ter escrito ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais preocupada com a demora nos reembolsos do IRS aos contribuintes com e sem dívidas fiscais.

A declaração anual relativa a 2019 começou a ser entregue a 1 de abril e termina em 30 de junho.