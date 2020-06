GNR deixou de desinfetar ambulâncias a pedido do INEM

Veja também:

A GNR esclarece que não foi por sua iniciativa que as ambulâncias do INEM deixaram de ser descontaminadas pela sua Unidade de Emergência de Proteção e Socorro.

Foi a administração do INEM que pediu que esse trabalho deixasse de ser feito pela GNR, a partir de segunda-feira, 1 de junho, aparentemente por ter outras soluções.

Fonte da GNR diz à Renascença que, desde o início da pandemia, a unidade em causa trabalhou com duas linhas de descontaminação exclusivas para todas as viaturas do INEM, da Cruz Vermelha, e dos Bombeiros: uma em Lisboa e outra no Porto.

Ao todo, diz a mesma fonte da Guarda Nacional Republicana, foram descontaminadas 3.500 ambulâncias.

Esta alteração de planos por parte do INEM tem sido alvo de muitas críticas por parte dos sindicatos que representam os seus profissionais e deu também origem a notícias que diziam que tinha sido a GNR a retirar-se desta tarefa por causa do combate aos incêndios que aí vem.

A GNR desmente essas notícias e diz que foi o INEM que pediu a alteração, e que está sempre disponível para voltar.