Covid-19. Rastreio a educadores de infância e funcionários detetou caso positivo em Vila Real

O rastreio efetuado pela Câmara de Vila Real a 140 trabalhadores, docentes e não docentes, do ensino pré-escolar da rede pública do concelho detetou um caso positivo.

O rastreio abrangeu 140 professores e funcionários e, segundo o município, “um deles teve resultado positivo”.

“A pessoa em questão já está informada deste resultado e não entrou ao serviço”, afirma a autarquia.

Apesar de “não ter sido considerada prioritária” a testagem destes profissionais ao nível nacional, o município de Vila Real decidiu avançar com esta medida no concelho, tendo sido “uma das poucas autarquias do país em que isso aconteceu”.

O objetivo da medida foi “dar confiança aos pais, aos professores e aos funcionários não docentes”.

A “segurança e a confiança, sobretudo na área da saúde, está sempre em primeiro lugar” na estratégia da autarquia vilarealense, afirmou o autarca.

Os testes aos 140 trabalhadores, docentes e não docentes, do ensino pré-escolar, pertencentes aos agrupamentos de escolas Diogo Cão e Monsenhor Jerónimo do Amaral, foram realizados na passada sexta-feira.