Covid-19 por concelho. Sintra regista aumento de 182 casos

Veja também:

Dados divulgados esta terça-feira, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), revelam que há 226 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19.

Sintra é o município com maior aumento no número de infetados - 182 novos casos. A DGS esclarece, em nota metodológica no boletim diário, que o aumento neste concelho “inclui atualizações das notificações médicas dos últimos quatro dias”. Ainda assim, se analisarmos o número de novos casos em todos os concelhos portugueses entre dia 29 de maio e 2 de junho, Sintra ocupa o primeiro lugar, seguida de Lisboa, Amadora e Loures - com mais 123, 108 e 107 novos casos, respetivamente.

Segundo o mesmo documento, nas últimas 24 horas registaram-se 195 novos casos em todo o país. No entanto, os dados referentes aos casos por município, dão conta de 415 novos infetados, mais do dobro do primeiro valor. À Renascença, a Direção Geral da Saúde adianta que "existem sempre acertos nos dados por concelhos, quer por atraso de notificação, quer por relocalização do utente em área de residência".

O diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital Curry Cabral tinha já admitido, também em entrevista à Renascença, atrasos no registo dos dados no SINAVE.

Lisboa (+38), Amadora (+29), Loures (+23), Odivelas (+16), Vila Franca de Xira (+14) e Seixal (+12) são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas, segundo a lista da DGS. Os seis pertencem à Região de Lisboa e Vale do Tejo e no seu conjunto somam 132 novos casos, que aumentam para 314 se considerarmos o concelho de Sintra.

De acordo com o mesmo boletim, 53 municípios registam, pelo menos, mais um caso confirmado de Covid-19 face ao dia anterior e oito concelhos somam mais de mil infetados - Lisboa, Vila Nova de Gaia, Porto, Matosinhos, Braga, Sintra, Gondomar e Loures.

Sabendo que a contabilização não será relativa ao total dos casos – nem acompanhará em simultâneo os dados reportados pelas autarquias - a DGS optou por disponibilizar apenas dados do SINAVE, sistema nacional de vigilância epidemiológica (91% do total de casos confirmados).