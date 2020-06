Covid-19. Mirandela prolonga declaração de alerta municipal

Veja também:

A Câmara de Mirandela vai manter até 14 de junho a declaração de situação de alerta de âmbito municipal.

Com esta decisão, a autarquia revela que continuam canceladas as feiras temáticas, e mantém o impedimento de movimentação de grupos e excursões e a permanência para prática de campismo de autocaravanas que acedem ao concelho de Mirandela, recorrendo ao apoio das forças de segurança.

Em comunicado, a autarquia explica que vai efetuar o reinício faseado do serviço “BalcãoMóvel” e a abertura das instalações sanitárias públicas. Também já é permitida a utilização faseada de parques infantis e de equipamentos "bio" saudáveis.

A situação de alerta de âmbito municipal permite, ainda, garantir a “existência de produtos higiénicos e alimentares e de equipamentos de proteção individual, de primeira necessidade, por parte das superfícies comerciais”. Estas serão ser geridas pelo serviço municipal de proteção civil, em conjunto com a divisão de educação, ação social, desporto e juventude e com a divisão de administração geral.

De acordo com a autarquia, cabe ao serviço municipal de proteção civil e ao serviço de ação social, em colaboração com os presidentes de Junta de Freguesia, assinalarem as necessidades básicas dos munícipes, proporcionando-lhes o acesso.

A prorrogação do estado de alerta garante, ainda, que a Comissão Municipal de Proteção Civil recorra, sempre que necessário, aos bombeiros e às forças de segurança (PSP e GNR) para proceder à distribuição, no concelho, de produtos higiénicos e alimentares, de equipamentos de proteção individual e de medicamentos.

A declaração da situação de alerta de âmbito municipal em Mirandela cessa às 00h00 de 14 de junho, mas pode ser prorrogada.