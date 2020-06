Covid-19. Há menos gente a ligar para o SNS 24

Veja também:

A procura pela Linha SNS 24 tem vindo a descer. Mês após mês, são cada vez menos os que procuram este serviço que a triagem dos doentes de acordo com a situação clínica e os encaminha para o nível de cuidados adequados.

Os números são dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. “Em média, o número de chamadas atendidas em março foi de 11.907, em abril de 9.050 e no mês de maio desceu para os 6.190”, indica à Renascença Luís Goes Pinheiro, presidente do conselho de administração daqueles serviços.

Na última semana, “houve uma diferença em torno das 200 chamadas, o que não é relevante”, acrescenta, considerando que, apesar dos novos focos, a região de Lisboa e Vale do Tejo está em linha com o que se passa no resto do país.

Só em dúvidas sobre a Covid-19, o SNS 24 recebeu, em março, uma média de 1.400 chamadas por dia. Desde então, o número tem descido: 595 chamadas em abril e 340 em maio (média).

A estabilização em baixa do número de chamadas fica a dever-se a vários fatores. Em primeiro lugar, “há imensos casos por dia e há muito mais informação. As pessoas atualmente sabem muito mais sobre a pandemia do que sabiam há dois meses”, diz Luís Goes Pinheiro, para quem “os órgãos de comunicação social” foram uma importante ferramenta de informação.