​Combater a obesidade com subprodutos da couve-brócolo? É uma possibilidade

Uma equipa de investigadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) está a estudar a utilização de subprodutos da couve-brócolo na prevenção e tratamento da obesidade no âmbito do projeto “ValorizebyProducts”.



O objetivo da iniciativa é, segundo a academia transmontana, valorizar os subprodutos de brássicas (couve-galega, couve-bróculo, couve-flor) e explorá-los na forma de suplemento alimentar para a prevenção ou tratamento da obesidade e, ainda, reduzir a quantidade e custos de produção de resíduos derivados destas culturas.

De acordo com Eduardo Rosa, investigador da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e coordenador do projeto, no âmbito do estudo “serão feitos ensaios preliminares em culturas de células para testar e perceber quais os componentes dos subprodutos dos brócolos que melhor podem ajudar no combate à obesidade”.

“O componente que considerarmos mais promissor será inserido numa ração que será testada num modelo animal de obesidade”, acrescenta.