"Bombas de gasolina não são bar, nem discoteca". Cascais proíbe vende de álcool durante a noite

O presidente da Câmara de Cascais emitiu esta segunda-feira um despacho que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nas bombas de gasolina do concelho, entre as 20h00 e as 8h00.

A medida vai vigorar até ao final do estado de calamidade, ou seja, até às 00h00 do dia 14 de junho. O objetivo é evitar a concentração de grupos, sobretudo jovens, naqueles locais

Em declarações à Renascença, o autarca social-democrata esclarece que “se começou a verificar uma concentração excessiva de jovens”. Carlos Carreiras diz que este despacho “é uma chamada de atenção, porque as bombas de combustível não são um bar, nem uma discoteca”.

O autarca relata que “se começou a verificar em algumas estações de serviço do concelho, uma concentração especialmente de cidadãos mais jovens que estavam a usar as estações de serviço de bebidas alcoólicas”.

Segundo o autarca, estas concentrações colocam “em risco não só as medidas sanitárias e em alguns casos, também, a segurança rodoviária”. A Polícia Municipal vai intensificar a fiscalização e “irá entregar o próprio despacho a cada uma das estações de serviço para que não seja evocado o desconhecimento da medida”, explica.

“Caso seja necessário haverá um reforço pelas forças de segurança”, indica o autarca de Cascais. Em caso de incumprimento, os estabelecimentos podem ser obrigados a encerrar.

Quantos casos de Covid-19 há em Cascais? Autarquia e DGS com dados diferentes

Questionado sobre o número de casos positivos no concelho de Cascais que segundo a Direção-Geral de Saúde (DGS) são, no total, 575 casos, o presidente da câmara tem outra explicação.

Carlos Carreiras aponta que tem “acesso a fontes que não são oficiais, mas que são rigorosas” e, portanto, indica que o concelho está “dentro da margem que a própria DGS diz que os casos que informa apenas representam 91% dos casos totais”.

Face ao aumento da incidência maior de casos que se tem verificado na área metropolitana de Lisboa, “Cascais teve um ligeiro acréscimo, mas não é dos concelhos mais afetados,” diz.

No concelho têm vindo a ser feitos testes serológicos à população local. O autarca indica que estes testes confirmam que “0,8% da população está infetada, o que dá números muitíssimo superior aos oficiais. Estamos mais do que a dobrar os números oficiais”

Carreias desvaloriza, contudo, a questão. “As percentagens a nível do país indicam que são superiores aqueles casos que são detetados, por causa dos assintomáticos”. Esse é o problema, refere o autarca porque são os que “contaminam a sua comunidade”

Nesta fase, o presidente da câmara está preocupado “em saber qual é o número dos ativos” no concelho e diz que “esse tem vindo a baixar. Quer dizer que há muitos recuperados”, refere Carreiras que está também preocupado com as taxas de internamento no Hospital de Cascais e cuidados intensivos. “Essas têm estado manifestamente baixas” sublinha o autarca.

Com o verão à porta, e num concelho com larga faixa marítima com praias procuradas também por habitantes de outros concelhos, o autarca destaca que o município já recebeu “o reforço da Polícia Marítima, quer em número de homens, quer em número de veículos.”

Quanto ao uso das praias, Carlos Carreiras acredita que “tudo se possa processar dentro da nova normalidade e que os cidadãos respeitem as regras”. Na sua opinião, “o sucesso coletivo depende da atitude individual”.