Balanço DGS. Mais 12 mortos e 195 casos confirmados em Portugal

Quanto aos casos detetados na região de Lisboa e Vale do Tejo, está em curso uma “estratégia de identificar, testar e isolar muito rapidamente” as pessoas. Está em curso um plano de testagem, “em dezenas de empresas situadas na Grande Lisboa , mas na maioria na Azambuja” e “prevê-se estender os rastreios a outras empresas até ao final desta semana”, anunciou o secretário de Estado António Lacerda Sales.

Entre aqueles que ainda estão a recuperar, 33,9% está a fazê-lo no domicílio, 1,3% estão internados, dos quais 0,2% em UCI e 1,1% em enfermaria.

Por outro lado, há mais 317 pessoas consideradas recuperadas da doença. No total, o número de recuperados está agora nos 19.869 (60,4% dos infetados).

O número de casos ativos é, nesta terça-feira, de 11.590 – menos 134 do que na segunda-feira. 432 estão internados, 58 dos quais em cuidados intensivos (menos seis do que na segunda).

A taxa de letalidade é agora de 4,4% para a população em geral; para a população com idades acima dos 70, a taxa é de 17,3%.

O relatório, realizado com dados atualizados até às 00h00 de segunda, revela que o número total de óbitos em Portugal está agora nos 1.436 e o número de infetados em 32.895, desde que a pandemia chegou ao nosso país (há precisamente três meses, no dia 2 de março).

Do total de novos casos, 158 são na região de Lisboa e Vale do Tejo – o que representa 81,03% dos doentes identificados.

Face aos números de segunda-feira , significa um aumento de 0,6% de doentes infetados com o novo coronavírus.

Seis casos de idade desconhecida

Pela primeira vez, existem casos numa “faixa etária desconhecida”. São seis, dois do sexo masculino e quatro do sexo feminino.

Segundo os dados divulgados, é entre os 40 e os 49 anos que se regista um maior número de doentes e do sexo feminino: 3.199. Do sexo masculino, o total de casos nesta faixa etária é de 2.313.

Segue-se a faixa etária entre os 30 e os 39 anos.

Em termos de mortalidade, a faixa etária de 80 e mais anos continua a ser a mais fustigada e também com maior incidência no sexo feminino: 552 óbitos vs 414.

O número de casos suspeitos desde o dia 1 de janeiro é 328.873. Sob vigilância estão 28.064 pessoas.