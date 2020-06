Arcos de Valdevez. Crianças do pré-escolar usam chapéus com "hélices" para manter distância social

Veja também:

A Câmara de Arcos de Valvedez disponibilizou 380 chapéus com uma "hélice" de 1.20 metros aos menores da zona, de forma a garantir o distanciamento social entre as crianças no regresso às aulas presenciais.

As crianças em idade pré-escolar regressaram, na segunda-feira, aos jardins de infância, que voltam a funcionar com novas regras, depois de encerradas durante mais de dois meses, devido à pandemia da Covid-19. O pré-escolar vai funcionar até 26 de junho.



A autarquia partilhou algumas imagens dos chapéus e dos alunos de vários estabelecimentos do ensino pré-escolar na sua página de Facebook: