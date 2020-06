Antigo pugilita Floyd Mayweather paga todas as cerimónias fúnebres de George Floyd

O ex-pugilista norte-americano Floyd Mayweather, antigo campeão do mundo invicto, vai pagar todas as despesas associadas às cerimónias fúnebres de George Floyd, afro-americano que morreu a 25 de maio, por asfixia, após um polícia lhe pressionar o pescoço.

O representante de Mayweather, diretor executivo da Mayweather Promotions, Leonard Ellerbe, confirmou à estação televisiva ESPN o compromisso económico do antigo campeão mundial para com a família de Floyd, com a qual tem contacto permanente.

“Provavelmente, ficará aborrecido comigo por dizê-lo, mas sim, Mayweather está a custear o funeral”, disse o representante, explicando que o antigo pugilista faz este tipo de coisas há 20 anos e não as publicita.

Os primeiros serviços funerários estão previstos para quinta-feira, em Minneapolis, onde Floyd vivia, e o corpo será transportado até à Carolina do Norte, de onde era natural. Seguirá, depois, para Houston, local da sepultura, onde cresceu e residiu antes de se mudar.

“Aqui, em Minneapolis, haverá um memorial. No sábado, um serviço na Carolina do Norte, onde nasceu, e na terça-feira, a 9 de junho, o funeral em Houston”, informou, na segunda-feira, o advogado da família de George Floyd, Ben Crump.

Em 2011, o antigo campeão mundial também custeou o funeral do ex-pugilista Genaro Hernández, que morreu de cancro, aos 45 anos, e contra quem Mayweather tinha conquistado, em 1998, o seu primeiro título mundial.