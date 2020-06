Portugal acolhe estágios de olímpicos brasileiros impedidos de treinar

Portugal foi o primeiro país europeu escolhido para acolher estágios de atletas olímpicos brasileiros, impedidos de treinar nas melhores condições no seu país devido à pandemia de covid-19, anunciou o Comité Olímpico do Brasil (COB).

Em comunicado divulgado na segunda-feira, o COB refere que “Portugal é o primeiro país já confirmado, e foi escolhido por estar num estágio avançado no combate à covid-19 e pelo relacionamento existente com o comité olímpico daquele país, que já havia sido escolhido como base principal de aclimatação do ‘Time’ Brasil para os Jogos Olímpicos Paris2024″. Sem referir as modalidades nem os restantes países europeus, eventualmente, envolvidos, o organismo explica que os “cerca de 200 atletas serão divididos em grupos, de julho a dezembro, para treinar na Europa”, esclarecendo que “a missão, que deverá incluir atletas e oficiais de diversas modalidades, está em fase final de planeamento”.

O COB destaca as boas relações como o Comité Olímpico de Portugal (COP) e garante que a escolha do país “respeitou as condições de segurança de saúde, o protocolo de treinos e as medidas de isolamento impostas pelas autoridades locais”.

O chefe da missão brasileira aos Jogos Olímpicos Tóquio2020, Marco António La Porta Jr., considera que a decisão de treinar fora do Brasil, onde o número de mortos por covid-19 contínua a crescer, é de extrema importância para os atletas.

“Para o COB, é preocupante ver nossos atletas sem condições de treino em virtude da necessidade real de mantermos o isolamento para controle da pandemia no país. Sabemos o quão importante é vencermos a batalha contra o coronavírus, ao mesmo tempo que trabalhamos para que o ‘Time’ Brasil esteja em pé de igualdade com seus principais adversários”, disse.