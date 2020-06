FC Porto contrata antigo guarda-redes do Benfica

O FC Porto anunciou, esta terça-feira, a contratação de Nikola Mitrevski. O guarda-redes macedónio é reforço para a equipa de andebol dos dragões.

Trata-se do regresso de Mitrevski a Portugal, depois de ter representado em Benfica durante duas épocas, entre 2015 e 2017. A contratação do guarda-redes servirá para compensar a saída do autríaco Thomas Bauer. Mitrevski irá concorrer com o internacional português Alfredo Quintana.

“Acredito que me vou adaptar bem e, juntamente com o Quintana, vamos fazer uma boa época, com muitas vitórias e muitos títulos. É para continuar a conquistar títulos em Portugal e tentar atingir a 'final four' da Liga dos Campeões”, disse o macedónio, em declaração à FC Porto TV.

O campeonato de andebol em Portugal foi suspenso e não foi atribuído título de campeão. O FC Porto liderava a classificação, com um ponto de vantagem sobre o Sporting.