O penta desejado pelo Benfica e a aposta renovada em Bruno Lage

"Havemos de conquistar um penta", assim se apresenta o "Record" nas bancas, esta terça-feira. Em declarações à Benfica TV, Luís Filipe Vieira define a meta. "A Bola" aposta noutro ângulo: "Lage continua, seja campeão ou não".

O treinador é para manter e o presidente do Benfica nega contactos com Jorge Jesus. Vieira revela, ainda, que não fosse pandemia tinha já encaixado 200 milhões com a venda de dois jogadores, sem revelar o nome dos atletas. O dirigente assume prejuízo a rondar os 20/25 milhões devido à paragem motivada pela Covid-19.

O jornal "O Jogo" dedica a manchete ao apoio que a claque Superdragões está determinada em conferir ao FC Porto no exterior do estádio em Famalicão, esta quarta-feira, no dia da retoma do campeonato: "Só com super bom senso". Polícia admite presença dos Superdragões em Famalicão, desde que se comportem.