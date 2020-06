Natxo González diz que a paragem "prejudica Benfica, Tondela e todos"

O treinador do Tondela não acredita que a paragem do campeonato, por dois meses, devido à pandemia do novo coronavírus, facilite a visita ao Benfica, na quinta-feira, a contar para a 25.ª jornada do campeonato.

Na opinião de Natxo González, ambas as equipas saem prejudicadas pela paragem e pela ausência de público das bancadas.

"A paragem não beneficia ninguém, ainda mais por uma situação como a pandemia. É uma nova etapa, é um novo campeonato com apenas 10 jogos e todos começamos do zero e vamos ver como sai esta nova experiência. Não me sinto beneficiado, como treinador do Tondela, por ir ao estádio do Benfica e vê-lo vazio. Prejudica o futebol. Prejudica o Benfica, o Tondela e todos. Uma das motivações para um jogador é poder ir a um estádio como o da Luz e estar cheio de pessoas, ruído e cânticos. É motivador", explicou o técnico espanhol, em conferência de imprensa.

Nesse sentido, Natxo González considera que "o regresso ao futebol é importante", mas admite que lhe é difícil aceitar jogar à porta fechada:

"Não entendo o futebol com as bancadas vazias, mas é uma situação a que teremos de adaptar-nos. Não gosto, não acredito no futebol sem público, mas temos de adaptar-nos a esta nova circunstância."



Circunstâncias físicas diferentes

O Tondela está com "muita confiança" e espera ser "uma das equipas que se adaptam melhor" à nova realidade. Ainda assim, o treinador reconhece que "é uma incógnita para todos" qual vai ser a resposta.

"Estivemos dois meses confinados, voltámos ao trabalho de uma forma que não é normal. É parecido com uma pré-época, mas com menos sessões de trabalho e sem poder ter jogos de preparação. Estamos todos expectantes. Nenhuma equipa chega fisicamente a 100% ao primeiro jogo e vamos ver que resposta damos", projetou.

O Tondela, 14.º classificado do campeonato, com 25 pontos, visita o Benfica, segundo, com 59, no Estádio da Luz, na quinta-feira, a partir das 19h15. O encontro, que se realizará à porta fechada, terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.