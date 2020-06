Marítimo usa fotografias de António Costa no Campo Pequeno para pedir adeptos nas bancadas

Na nota acompanhada com fotografias do espetáculo , o Marítimo aplaude a decisão do governo de promover o desconfimento, como nos espetáculos, mas pede o mesmo tratamento para o futebol.

"Fazemos o apelo ao primeiro ministro, António Costa, para o futebol tenha o mesmo sentido que foi dado, e bem com o nosso aplauso, à Cultura, Transportes, Ensino e Comércio. O futebol não é apenas um desporto disputado no relvado, é um fenómeno sem igual em Portugal, e a abertura gradual aos adeptos pode contribuir, de forma importante, para retirar a carga negativa imposta pelo período de confinamento e pode ser um input positivo para o bem-estar mental de todos", escreve o clube insular.

O Marítimo quer ter adeptos nas bancadas dos Barreiros para os últimos jogos da I Liga em casa, e recorre a fotografias de António Costa no espetáculo de Bruno Nogueira, no Campo Pequeno, onde estiveram cerca de duas mil pessoas, para exemplificar.

"O Marítimo congratula-se e saúda a decisão do Governo em promover o desconfinamento em diversos sectores de actividade, como verificámos ontem, no Campo Pequeno, onde um espetáculo juntou mais de duas mil pessoas. Voltámos a insistir, como nova comunicação formal e com contactos com emblemas da I Liga, à medida que fomos conhecendo o plano de desconfinamento, delineado para os vários sectores de actividade, na expectativa que o futebol tivesse o mesmo o mesmo tratamento", termina.

O clube já tinha enviado uma carta à Direção-Geral da Saúde, a 26 de maio, a pedir adeptos nas bancadas.

A Madeira é a zona do país menos afetada pela Covid-19, com apenas 91 infetados e nenhuma morte registada.

Em todo o país, a Covid-19 já fez 1436 mortes e infetou 32.895 pessoas, sendo a zona Norte a mais afetada e a zona de Lisboa e Vale do Tejo o epicentro atual de propagação.

O futebol regressa esta semana para se disputarem as últimas 10 jornadas da prova, assim como a final da Taça de Portugal, tudo partidas sem adeptos nas bancadas e com muitas regras para elementos dos clubes e comuinicação social que estarão presentes no estádio.