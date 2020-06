Foi fácil preparar o jogo com o FC Porto. Dificuldade do Famalicão será disputá-lo

Preparar o jogo com o FC Porto foi fácil, admite o treinador do Famalicão, difícil vai disputá-lo. João Pedro Sousa resume assim o contexto em que está integrado o primeiro desafio da sua equipa após a retoma da Primeira Liga, diante do líder da classificação.

O técnico justifica que quando pela frente está uma equipa da qualidade do Porto, analisar o adversário torna-se mais simples, mas a maior atenção do Famalicão é naquilo que a própria equipa pode fazer.

"Preparámos este jogo como preparámos os outros. O foco está virado para nós. Temos referências do nosso adversário. É uma equipa muito boa e por aí fácil de analisar. Este foi um jogo fácil de preparar, mas vai ser muito difícil de disputar", sublinha, garantido que os seus jogadores "estão preparados" para se baterem pelo resultado.



Apesar da longa paragem de quase três meses, João Pedro Sousa não prevê que haja grandes diferenças nas equipas a nível tático. "A qualidade das equipa é a mesma e a forma de jogar pouco irá variar", observa.

Confirmando dificuldades que teve na gestão do trabalho, principalmente nos primeiros tempos de confinamento, o treinador também anota que com a evolução para o treino coletivo no relvado tudo ficou normalizado.

O Famalicão-FC Porto, a contar para a jornada 25 do campeonato, é às 21h15. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.