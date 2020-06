​DGS apela aos adeptos: “Celebrem golos com exuberância, mas longe dos outros”

“O ideal são dois metros de distanciamento, se estiverem a assistir nos cafés, não se esqueçam de cumprir as regras e utilizar máscara. E tentar não partilhar objetos, como garrafas de bebida ou copos. Não fazer isso de todo. Grande apelo aos adeptos que, se se juntarem para assistir ao jogo, que cumpram as regras de distanciamento físico e utilizem máscaras”, explicou a diretora-geral da Saúde.

Numa altura em que a claque Super Dragões anunciou a intenção de marcar presença, quarta-feira, no exterior do estádio de Famalicão para apoiar o FC Porto, Graça Freitas apela ao cumprimento das regras e lembra que apenas são permitidos ajuntamentos de 20 pessoas, à exceção de Lisboa onde esse número é de apenas dez.

Graça Freitas faz um pedido especial em relação ao momento mais esperado de um jogo de futebol, quando a bola entra na baliza adversária e acontece a festa.

“Na comemoração dos golos as pessoas perdem noção do que estão a fazer e a tendência vai ser para comemorar com antes, para haver contacto físico. Devem tentar comemorar à distância, sendo exuberante, mas longe dos outros”, recomenda.

A diretora-geral da Saúde explica que a exceção são pessoas que moram na mesma residência ou familiares.

Graça Freitas faz um forte apelo ao sentido cívico. “Foi uma dura conquista existir futebol no nosso país, a retoma do campeonato e a tentativa de chegarmos ao fim será boa para todos: tecido social e económico. Agora, temos que garantir que o que foi conquistado não pode retroceder por um comportamento menos prudente, porque a prudência indica que temos de manter as regras”, defende a responsável.

Na antevisão do jogo de quarta-feira, com o Famalicão, o treinador do FC Porto comentou os jogos sem público. "Faltarão os condimentos necessários que metemos numa boa salada, mas se tivermos fome temos de a comer na mesma. E nós temos. Por isso, vamos lá para dentro como se o estádio estivesse lotado, com gente do Famalicão e os nossos adeptos a apoiar-nos, como sempre, até ao fim", disse Sérgio Conceição, já a pensar no desafio de quarta-feira.