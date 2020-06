Covid-19. Presidente do Rio Ave pede aos adeptos para não virem ao estádio em dias jogo

Veja também:

António Silva Campos, presidente do Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, apelou aos adeptos para "não se deslocarem ao estádio em dias de jogo", de modo a minimizar a propagação da covid-19.

Numa mensagem transmitida através do site do clube, o dirigente pediu ainda aos adeptos do emblema vila-condense para "evitarem a todo o custo os aglomerados junto aos locais de estágio das equipas, dos centros de treino", e para "não assistirem às transmissões televisivas dos jogos em locais que não respeitem a lotação máxima de segurança". "Acreditamos que quanto melhor respeitarmos estas regras, mais célere será o regresso à normalidade, mais depressa voltaremos a contar com o seu apoio no estádio, mais depressa ouviremos o seu grito de vitória, o seu cântico de apoio", disse António Silva Campos, dirigindo-se aos adeptos do clube.

O presidente do Rio Ave lembrou que "as últimas semanas foram árduas na adoção de novos procedimentos, na adequação do estádio e na habituação a uma nova normalidade", pedindo aos associados que respeitem e compreendam esse esforço.

"Confiamos no vosso bom senso, no vosso respeito pelas recomendações, na vossa capacidade de serem, também, agentes de saúde pública. Temos sido, todos, um exemplo no combate à pandemia. Depende apenas de nós continuarmos neste caminho e conseguirmos, juntos, a vitória mais importante das nossas vidas", concluiu António Silva Campos.