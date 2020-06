Covid-19. Clube da primeira divisão ucraniana em quarentena após 25 casos positivos

Veja também:

O clube de futebol Karpaty Lviv, da Ucrânia, foi posto em quarentena depois de se descobrirem 25 casos de covid-19 entre os seus jogadores e funcionários, anunciou a liga ucraniana.

"Os casos positivos de covid-19 foram colocados em isolamento, enquanto o clube permanecerá em quarentena durante, pelo menos, duas semanas", referiu, através de um comunicado, o organismo que superintende o futebol profissional.

Uma fonte da liga ucraniana acrescentou que todos os treinos da equipa foram cancelados, tal como os próximos dois jogos do Karpaty no campeonato, programados para meados de junho, e que a maioria dos infetados não apresentam sintomas da doença.

No último domingo, o jogo previsto entre o Karpaty e o Mariupol já tinha sido adiado na sequência da descoberta dos primeiros casos de covid-19 no seio do clube de Lviv, cidade situada a oeste do país.

Todos os jogos do campeonato ucraniano decorrem à porta fechada e todos os jogadores e restantes profissionais envolvidos na organização e preparação dos mesmos são sujeitos à medição da sua temperatura antes de entrar em campo.

Até ao momento, a Ucrânia regista 24. 340 casos de coronavírus, dos quais 727 foram fatais.