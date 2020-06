Braga com duas baixas para o regresso do campeonato

O Sporting de Braga não vai poder contar com Abel Rui e Vítor Tormena, que se lesionaram durante a preparação para a primeira partida após o regresso da Liga na sequência da paragem devido à Covid-19.

O ponta-de-lança espanhol, reforço de janeiro da equipa minhota, sofreu uma lesão no reto femoral direito, enquanto que o defesa-central sofreu uma contusão na coxa.

Abel Ruiz apenas soma três partidas pelo Sporting de Braga, tendo apontado um golo. Tormena soma nove jogos esta época.

Devido à paragem, Custódio fez apenas um jogo na liderança do Sporting de Braga, depois de ter sido promovido diretamente da equipa de juvenis para a equipa principal, após a saída de Rúben Amorim para o Sporting.

O regresso do Braga à competição decorre na sexta-feira, contra o Santa Clara, na Cidade do Futebol, em Oeiras, casa do clube açoriano no que resta da prova.