Artur Soares Dias apita o Santa Clara-Braga

Artur Soares Dias é o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol para ajuizar o jogo de sexta-feira entre Santa Clara e Sporting de Braga, com apito inicial marcado para as 19h00.

O juíz de 40 anos, da AF Porto, estará acompanhado por Rui Licínio e Paulo Soares como seus assistentes. Hugo Silva é o quarto-árbitro e Vasco Santos estará no VAR, também na Cidade do Futebol, onde decorrerá o jogo, acompanhado por João Bessa Silva como seu assistente.

O CA deu a conhecer tyambém a equipa de arbitragem para o outro jogo de sexta-feira, entre Desportivo das Aves e Belenenses SAD.

A partida será ajuízada por João Pinheiro, que será assistido Bruno Rodrigues e Nuno Eiras. Sérgio Guelho é o quarto-árbitro e João Bento será o VAR, assistido por Pedro Felisberto.

O Conselho de Arbitragem tem anunciado as diferentes equipas de arbitragem para a jornada de retoma do campeonato e resta apenas sabem quem apitará o Boavista-Moreirense, marcado para sábado, e o Rio Ave-Paços de Ferreira, no domingo.