"Saudade do futebol". Foi o que Jurgen Klopp sentiu em tempo de pandemia

Jurgen Klopp assume, sem reservas, que chega a ser "inacreditável" a saudade que teve do futebol durante o período de confinamento, devido à pandemia de Covid-19.

"Senti tanto a sua falta [do futebol]. É inacreditável. Eu sei que [o futebol] não é a coisa mais importante na vida, mas é a minha paixão. Espero que as pessoas estejam ansiosas, porque nós estamos", confessa o treinador do Liverpool, em entrevista à BBC Radio 5.

O Liverpool, tal como as outras equipas inglesas, já regressaram aos treinos e preparam a retoma da Premier League prevista para 17 de junho. O campeonato foi suspenso a 13 de março, com os "reds" na frente, com 25 pontos de vantagem sobre o Manchester City.

O título, que escapa há 30 anos, está ao virar da esquina, mas Klopp mantém a prudência possível. "Sabemos que estamos muito perto, mas ainda não somos campeões. Há 27 pontos em disputa e vamos tentar conquistá-los todos", diz o alemão.

Promessa de uma parada com os adeptos, mas só quando for possível

As restrições impostas pela pandemia de Covid-19 não permitirão grandes festejos na rua, como antecipavam os adeptos do Liverpool. Klopp pretendem celebrar com os fãs, mas só "quando for permitido" pelas autoridades.

"Se formos campeões, vamos celebrar como for possível internamente. Festejaremos com os adeptos quando for permitido. Posso prometer que quando for possível faremos uma parada. Seja quando for, isso não interessa. Nós só precisamos de um dia em que toda a gente possa vir para o fazer", compromete-se o treinador.

A Premier League tem regresso previsto para 17 de junho. O Liverpool lidera a classificação, a nove jornadas do final, com 25 pontos de vantagem sobre o Manchester City, que tem menos um jogo disputado.