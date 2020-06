Liga dos Campeões. Final em Lisboa ganha força. Luz e Alvalade podem receber jogos

Lisboa estará a ser ponderada pela UEFA como possibilidade para receber a final da Liga dos Campeões. A notícia foi avançada na semana passada, pela Cadena COPE, e esta terça-feira o jornal "Mundo Deportivo" escreve que o cenário está a ser encarado como o mais provável.

A final está prevista para Istambul, mas a organização turca já terá transmitido à UEFA que não terá condições para receber o encontro, caso não haja público nas bancadas. Além de Lisboa, Munique e Madrid surgem como alternativas.

Para abreviar o calendário e diminuir o risco de contágio por Covid-19, estará a ser estudada a decisão do título em sistema de "final four" (a quatro equipas) ou "final eight" (a oito equipas). Os estádios da Luz e Alvalade seriam os recintos a utilizar pelas equipas, informa o jornal catalão.

A UEFA anuncia a 17 de junho em que moldes e datas se irão concluir as provas europeias. Por terminar estão a Liga dos Campeões, a Liga Europa e a Liga dos Campeões feminina. A UEFA poderá também pronunciar-se sobre a Supertaça Europeia, que está marcada para o Estádio do Dragão, no Porto.