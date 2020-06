Fórmula 1 regressa em julho com duas corridas na Áustria e sem público

A Fórmula 1 vai regressar a 5 de julho, no Red Bull Ring, na Áustria. Os organizadores, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) e as equipas fecharam um calendário provisório de oito corridas, todas em solo europeu e, para já, sem público nas bancadas.

Os dois primeiros grandes prémios serão disputados no mesmo circuito. O Red Bull Ring irá receber, também, a segunda prova do Mundial, a 12 de julho. Evitar grandes deslocações é uma das prioridades da Fórmula 1, enquanto estão em vigor restrições de circulação decorrentes da pandemia de Covid-19.

Silverstone, no Reino Unido, também irá organizar duas corridas (2 de agosto e 9 de agosto). Hungria (Hungaroring), Espanha (Barcelona), Bélgica (Spa-Francorchamps) e Itália (Monza) completam o calendário da retoma.

A evolução da situação pandémica a nível global irá determinar o eventual alargamento do campeonato e a possibilidade de se realizarem corridas noutros continentes. "Estamos felizes por podermos anunciar o nosso calendário provisório de oito corridas. Esperamos divulgar o calendário completo nas próximas semanas", disse o presidente e diretor executivo da Fórmula 1, Chase Carey.

O objetivo passa por apresentar um calendário com 15 a 18 grandes prémios. Há, também, a expectativa de permitir o acesso ao público, algo que para já não será possível. Os detentores de bilhetes serão reembolsados pela Fórmula 1.