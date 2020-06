Desemprego sobe para 6,3% e jovens são os mais afetados

A estimativa provisória da taxa de subutilização do trabalho ascendeu a 13,3%, superior em 0,9 pontos percentuais à do mês anterior.

Mas a estimativa rápida do INE não é fácil de comparar com os meses anteriores e o próprio instituto admite dificuldade na recolha de dados.

Os 6,3% estimados significam que 319.400 as pessoas estavam sem emprego – um aumento de 0,1 pontos percentuais em relação a março, mês em que a taxa revista foi de 6,2%.

O aumento do número de desempregados está a ser relacionado com o confinamento imposto em março e abril, com o estado de emergência decretado na sequência da pandemia de Covid-19.

O novo coronavírus chegou há precisamente três meses a Portugal. Foi a 2 de março que foram identificados os primeiros casos.

Taxa baixa de fevereiro para março

A taxa de desemprego baixou 0,2 pontos percentuais de fevereiro para março, e 0,3 pontos percentuais em termos homólogos, para 6,2%, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE alerta, no entanto, para o “especial cuidado” a ter na análise das estimativas provisórias apresentadas, uma vez que os dados são influenciados pela situação atual determinada pela pandemia de Covid-19, “seja pela natural perturbação associada ao impacto da pandemia na obtenção de informação primária, seja pelas alterações comportamentais decorrentes das medidas de salvaguarda da saúde pública adotadas”.