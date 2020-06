Vlachodimos afasta interesse do Newcastle. "Sinto-me muito confortável no Benfica"

Apesar do interesse do Newcastle, que se prepara para ser adquirido, Odysseas Vlachodimos admite estar confortável no Benfica, onde se tem destacado esta época.

"Tenho contrato. O Benfica é um clube fantástico, onde a família é extremamente importante e onde há um grande respeito. Sinto-me muito confortável aqui", diz, à revista "Kicker", confrontado com o interesse do clube do norte de Inglaterra.

Aos 26 anos e com contrato até 2024, Vlachodimos mostra-se satisfeito na Luz, já com 85 jogos disputados em época e meia.

"Estou concentrado no que posso controlar: melhorar em todos os treinos e em todos os jogos. Cresci no Panathinaikos e no Benfica para me tornar o número 1 num clube de topo da Europa. Sagrei-me campeão [pelo Benfica], joguei na Liga dos Campeões e tornei-me internacional grego", termina.

Weigl não teve início fácil

O médio internacional alemão foi a maior contratação da I Liga no mercado de janeiro, contratado por 20 milhões de euros ao Borussia Dortmund.

Vlachodimos foi colega de Weigl na seleção alemã sub-21 e admite que os primeiros tempos do médio não foram fáceis, devido ao período de adaptação. No entanto, acredita que Weigl poderá mostrar o seu potencial.

"Fiquei feliz pelo Julian ter vindo, já nos conhecíamos da seleção sub-21. Ele chegou num momento difícil. Tivemos umas semanas à inglês [muitos jogos] e sem preparação, porque em Portugal não há pausa no inverno. Nesse aspeto, o início não foi fácil. Acredito que devido à interrupção relacionada com o coronavírus, vamos otimizar os nossos processos e o Julian desenvolverá todo o potencial que tem", fechou.