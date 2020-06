​Maratona de leitura integral de “Os Lusíadas” no Dia de Portugal

Ao longo de cerca de nove horas, o ator António Fonseca vai ler no próximo dia 10 de junho, os 10 cantos que compõem Os Lusíadas, a obra mestre de Luis Vaz de Camões. A iniciativa do Teatro Nacional D. Maria II e do Grupo Ageas Portugal pretende assinalar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades.



O público vai poder ver, sem sair de casa, esta leitura. Através do Youtube e do Facebook do D. Maria II o visitante vai poder escutar não só a leitura integral desta obra prima da língua portuguesa, como também algumas notas explicativas sobre o texto.

O ator António Fonseca há muito que trabalha na obra de Camões. “Comecei [a trabalhar n'Os Lusíadas] em junho de 2008. Verso por verso, estrofe por estrofe, episódio por episódio, canto por canto”.

Nas palavras deste artista a epopeia portuguesa revela-se como “uma grande história de vida, uma grande história da condição de ser humano, uma metáfora enorme da condição de seres históricos, em qualquer sítio, em qualquer contexto cultural, em qualquer tempo”.

Para António Fonseca, “os Lusíadas são também uma súmula do saber que resistiu ao tempo e que continua a resistir: os factos são históricos ou poético/históricos, mas as suas profundas motivações… são de todos os tempos (…) podem deixar-nos o resto da vida a meditar”, acrescenta.

A maratona de leitura começa às 10 horas, prolongando-se até ás 19horas. O ator vai estar ligado através das redes sociais, a partir do Salão Nobre Ageas, do Teatro Nacional D. Maria II. O acesso é gratuito. Depois de dia 10, esta leitura, diz o teatro em comunicado “ficará disponível na Sala Online do Teatro, espaço onde se encontram já vários espetáculos que passaram pelos palcos do D. Maria II nos últimos anos”.