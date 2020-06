Bruno Nogueira esgota dois dias do Campo Pequeno no regresso aos palcos

Esgotaram em menos de nada os bilhetes para os dois espetáculos “Deixem o Pimba em Paz” que Bruno Nogueira vai protagonizar esta segunda-feira e amanhã no Campo Pequeno, em Lisboa. Ao seu lado do humorista e ator, que protagonizou um dos fenómenos de visualizações nas redes sociais durante o estado de emergência, vai ter a vocalista dos Clã, Manuela Azevedo.



Com as restrições agora impostas, o Campo Pequeno terá capacidade apenas para duas mil pessoas em cada noite. Depois de dois meses e meio em isolamento, o público regressa também para se sentar de novo numa sala de espetáculo e também aqui terá obrigatoriamente que usar máscara.

O espetáculo, com direção de Bruno Nogueira, conta com a direção musical do pianista Filipe Melo e de Nuno Rafael, dos Clã. Em palco, além de Bruno Nogueira, Manuela Azevedo, Filipe Melo, Nuno Rafael e Nelson Cascais estarão também como convidados especiais Salvador Sobral e Samuel Úria.

Em comunicado, a Everything is New, a Força de Produção, Campo Pequeno e Audiomatrix que se juntam em parceria para este regresso aos palcos referem que “as festas populares foram canceladas e este ano não há Santos, mas junho não é junho sem música pimba”.