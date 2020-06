Wendel e Luiz Phellype de baixa no Sporting

Wendel e Luiz Phellype não treinaram, esta segunda-feira, em Alcochete e Rúben Amorim não contará com ambos para o jogo com o Vitória de Guimarães, quinta-feira, no D. Afonso Henriques.

Os dois brasileiros estão lesionados e falham o primeiro jogo do Sporting na jornada de retoma do campeonato. Será apenas o segundo jogo da equipa com Rúben Amorim como treinador, depois da estreia há quase três meses frente ao Aves (2-0).

De acordo com o boletim publicado pelo Sporting, o técnico focou-se, esta segunda-feira, "no rigor e na intensidade que quer nos jogos, recebendo resposta positiva por parte do grupo".