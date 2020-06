Sporting apresentou 30 milhões de lucro, mas situação financeira "ainda não é boa"

Agostinho Abade é o rosto visível de um grupo associados do Sporting que estão a preparar um série de debates entre conhecidos sócios. A iniciativa “ Sporting com Rumo ” terá sete sessões e decorre entre os dias 16 de junho e 8 de Julho com o objetivo de debater os temas fraturantes do Sporting.

Agostinho Abade defende uma alteração de estatutos para que o Sporting seja governável. Considera que nas últimas assembleias gerais não tem sido permitido o debate dos assuntos importantes. Esta iniciativa, destaca, não tem como objetivo qualquer processo eleitoral, mas criar um documento para que o Sporting saia da situação em que se encontra.

Iniciativa não visa encontrar candidato à presidência

“Não é em assembleias gerais com 400 ou 500 pessoas a gritar, impedindo outros de falar, que se discutem orçamentos, contas e outros assuntos mais importantes, nem tão pouco as alterações estatutárias que são necessárias. Há que repensar se queremos continuar a viver em batalha com egos e não com ideias, nós queremos ideias. Este projeto não se destina a nenhuma campanha eleitoral. Estamos no fim de uma pandemia que vai obrigar a um novo ajustamento em baixa dos orçamentos de todos os clubes tal com no Sporting, é uma altura crucial para calmamente se discutirem ideias de onde saia um documento com essas mesmas ideias”, aponta.