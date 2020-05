Terceira fase de desconfinamento começa hoje. O que muda e o que devo saber

Começa esta segunda-feira a terceira fase do desconfinamento determinado pelo Governo, processo que começou a 1 de maio. Um mês depois, o teletrabalho deixa de ser obrigatório e passa a ter regras muito exclusivas, apenas aplicáveis a certos grupos. As compras em grandes superficies vão voltar, e o exercício nos ginásios também. Mas com muitas novas regras.

Pelo meio, as crianças do pré-escolar voltam ao ensino presencial, e Lisboa é a única região do país que é exceção. Nos últmos dias 90% dos casos do novo coronavírus são nesta zona do país, o que leva a que as autoridades de saúde tenham reforçado a cautela.

Teletrabalho

Em relação ao teletrabalho, este deve ser desfasado e com equipas em espelho. A modalidade deixa de ser obrigatória com a exceção para os imunodeprimidos e doentes crónicos, as pessoas com deficiência (>60%) e os pais com filhos em casa.

Agora apenas um dos pais pode pedir para ficar em teletrabalho invocando a condição de ter filhos até aos 12 anos sem aulas presenciais. Independentemente do número de filhos que tenha. A regra consta da resolução do Conselho de Ministros que prolonga a declaração de situação de calamidade, que foi publicada esta sexta-feira em Diário da República.

O artigo relativo a teletrabalho e organização de trabalho, começa por salientar que “o empregador deve proporcionar ao trabalhador condições de segurança e saúde adequadas à prevenção de riscos de contágio decorrentes da pandemia da doença COVID-19”. E o teletrabalho pode ser uma dessas medidas.

O diploma esclarece em relação aos pais com filhos em casa que a medida “é aplicável apenas a um dos progenitores, independentemente do número de filhos ou dependentes a cargo”. Além disso, como a resolução diz que a obrigatoriedade de teletrabalho é para pais que tenham crianças com menos de 12 anos com atividades letivas presenciais suspensas, o artigo não se aplica a progenitores que tenham filhos em idade de creche ou de infantário, porque estas valências passam a estar abertas.