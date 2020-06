Pré-escolar. Confederação de IPSS acredita numa “muito boa” adesão dos pais

Há cada vez mais crianças nas creches e a perspetiva para o regresso ao jardim de infância e ensino pré-escolar é também muito boa. É o que diz o presidente da Confederação das Instituições Particulares de Solidariedade Social (CNIS).

“A ocupação tem sido crescente”, afirma Lino Maia. “Fizemos uma consulta a todas as instituições com creches com uma participação muito significativa e o que verificámos foi que, se no dia 18 não foram muitas as que abriram – muitas foi uma abertura mais simbólica – o número foi aumentando e neste momento, até sexta-feira, há uma média de 11 crianças por creche”, revela nesta segunda-feira, na Renascença.

Para esta segunda-feira, o presidente da CNIS prevê que o número de crianças nas creches aumente (“para as 18 ou mais”) e que a adesão ao pré-escolar também seja elevada.

“Não vai ser a 100%, mas estaremos muito perto”, afirma, confiante. “Praticamente todos os espaços estão em condições para abrir”, segundo “a sondagem feita [às instituições] por todo o país”.