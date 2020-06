Covid na Grande Lisboa. Há capacidade para realizar 49 mil testes esta semana

Veja também: Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19

Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo Só nesta semana, podem ser realizados 49 mil testes em Lisboa e Vale do Tejo, região onde tem sido sinalizada, nos últimos dias, a maior parte de novos casos de infeção pelo novo coronavírus. “Existe um esforço fundamental em curso, com forte intervenção do INEM, do INSA [Instituto Ricardo Jorge] e todos os laboratórios que têm colaborado connosco [Governo], que permitem uma capacidade instalada de testagem até sete mil testes diários, o que significará uma capacidade até 49 mil testes só nesta primeira semana”, anunciou esta segunda-feira a secretária de Estado e Adjunta da Saúde, Jamila Madeira. Na conferência de imprensa diária sobre a situação da pandemia de Covid-19 em Portugal, Jamila Madeira afirmou que o plano de resposta do Governo começou a ser posto em marcha durante o passado fim de semana. “A estratégia é rastrear, testar, sinalizar, quebrar cadeias de transmissão, reforçar meios e capacidades e encontrar condições alternativas de reforço de proteção e segurança”, afirmou.

O plano de resposta envolve várias entidades: “autoridades de saúde locais, municípios, empresas, Proteção Civil e Autoridade para as Condições do Trabalho”, além do INEM e dos laboratórios já referidos. O objetivo é “dar resposta a focos sinalizados de infeção com incidência particular ao setor da construção civil e às cadeias de abastecimento, transporte e distribuição, que são caracterizadas com um trabalho com maior rotatividade”. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira, só sete dos 200 novos casos de infeção sinalizados nas últimas 24 horas em Portugal não estão na região de Lisboa e Vale do Tejo. “Não há invencíveis nem intocáveis” A par do esforço do Governo, a secretária de Estado chamou a atenção para a importância da ação de todos os portugueses na batalha contra a pandemia. “Só fomos capazes de dar uma resposta forte à contenção da propagação deste vírus porque fomos capazes todos de assumir compromissos cívicos”, começou por sublinhar. “Hoje, queremos vamos voltar à nossa vida e estar com os nossos amigos e com a nossa família”, mas “todos temos de ter consciência desta realidade indiscutível: a batalha não está ganha”.