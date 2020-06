Balanço DGS. Só sete dos 200 novos casos não são de Lisboa e Vale do Tejo

Veja também:

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista 193 dos novos 200 casos confirmados de Covid-19, em Portugal. No total, a contagem é de 1.424 mortes (mais 14 que no domingo) e 32.700 casos (aumento de 0,6%) confirmados de infeção pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório desta segunda-feira, com dados atualizados até às 00h00 de domingo, mostra uma subida de 143 no número de recuperados, para um total de 19.552. O número de casos ativos mantém-se em 11.681.

A taxa de letalidade sobe para 4,4% (17,2% acima dos 70 anos).

Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 326.278 casos suspeitos. O relatório revela, ainda, que 1.720 casos ainda aguardam os resultados dos testes laboratoriais e quase 28 mil pessoas estão sob vigilância das autoridades sanitárias.